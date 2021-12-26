Reklamı Kapat
26 Ara 2021 - 11:38- Ekonomi G: 26 Ara 2021 - 11:39

Migros ve Coca-Cola’dan geri dönüşüme destek
Migros ve Coca-Cola’dan geri dönüşüme destek mask

Migros, Coca-Cola İçecek (CCI) iş birliği ile atık içecek ambalajlarının geri dönüşümüne destek veren pilot bir uygulamayı hayata geçirdi. Migros, Teknowatt Start-Up firmasının tamamen yerli üretim olan depozito iade makinesini Ataşehir MMM mağazasında denemeye aldı. Migros müşterileri metal, cam ve plastik içecek ambalaj atıklarını geri dönüşüme ve ekonomiye kazandırdıkça Money puan kazanıyor ve doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

26 Ara 2021 - 11:38 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.573.227 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Ford’dan müşterilerin sürüş tarzına özel kasko deneyimi mask
Ford’dan müşterilerin sürüş tarzına özel kasko deneyimi
“İndirim kampanyamız çığ gibi büyüyecektir” mask
“İndirim kampanyamız çığ gibi büyüyecektir”
Kar yağdı, fiyatı 65 liraya geriledi mask
Kar yağdı, fiyatı 65 liraya geriledi
Fırıncılar, dövizde düşüş olmasaydı ekmeğe yeni zam isteyecekti mask
Fırıncılar, dövizde düşüş olmasaydı ekmeğe yeni zam isteyecekti
Kuveyt Türk ödül aldı mask
Kuveyt Türk ödül aldı
Kelebek Mobilya’dan 7 milyon TL’lik yatırım mask
Kelebek Mobilya’dan 7 milyon TL’lik yatırım
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL