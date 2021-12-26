Zorlu Elektrik Perakende Satış Şirketi ödül aldı

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden biri olarak; çalışan ve tüketici memnuniyeti odaklı faaliyetlerini sürdüren Zorlu Enerji’nin Perakende Elektrik Satış Şirketi OEPSAŞ (Osmangazi Elektrik Perakende Satış A.Ş.), Kincentric Best Employers 2021 programı kapsamında “Türkiye’nin En İyi İşyeri” ödülüne layık görüldü.
İŞ STRATEJİLERİ
Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, alanında en iyi, iş stratejileri ile uyumlu, insana dokunarak bağ kuran ve anlam yaratan, kariyer yolculuğunda çalışanlarına saygılı ve farklılıklarını dikkate alan, çalışan bağlılığının yanında liderlik, yetenek odağı ve çeviklik alanlarına da yatırım yapan bir insan kaynakları politikası ile hareket ettiklerini belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.