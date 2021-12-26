Kelebek Mutfak’tan montaj ustalarına eğitim

2 gün süren etkinlikte teorik eğitimlerin yanı sıra birebir uygulamalı olarak montaj eğitimi de verildi.Müşterilere daha iyi ve kaliteli bir hizmet vermek üzere hayata geçirilen ‘Montör Buluşmaları hakkında bilgi veren Kelebek Mutfak Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Sevil Yıldız Çakır,

HİZMET BEKLENTİSİ

“Müşteriye dokunan en önemli nokta montör ekiplerimiz olduğu için onları hem marka algımızı yukarı çekecek bir yaklaşımla hem de hizmet beklentimizle ilgili daha donanımlı hale getirmek hem de Kelebek Mutfak kalitesine uygun deneyimler sunmak amacıyla böyle bir buluşma organize ettik.