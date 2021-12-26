Kelebek Mutfak’tan montaj ustalarına eğitim

2 gün süren etkinlikte teorik eğitimlerin yanı sıra birebir uygulamalı olarak montaj eğitimi de verildi.Müşterilere daha iyi ve kaliteli bir hizmet vermek üzere hayata geçirilen ‘Montör Buluşmaları hakkında bilgi veren Kelebek Mutfak Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Sevil Yıldız Çakır,
HİZMET BEKLENTİSİ
“Müşteriye dokunan en önemli nokta montör ekiplerimiz olduğu için onları hem marka algımızı yukarı çekecek bir yaklaşımla hem de hizmet beklentimizle ilgili daha donanımlı hale getirmek hem de Kelebek Mutfak kalitesine uygun deneyimler sunmak amacıyla böyle bir buluşma organize ettik.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.