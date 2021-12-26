Turcas Petrol büyüyor

Turcas Petrol, Fransa menşeli halka açık bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Albioma”) ile Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (“TKJ”)’de %100 oranında sahibi olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzaladı. Konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunan Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, “Bilançomuzu kuvvetlendirmeye ve yeni yatırımları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.