Turcas Petrol, Fransa menşeli halka açık bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Albioma”) ile Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (“TKJ”)’de %100 oranında sahibi olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzaladı. Konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunan Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, “Bilançomuzu kuvvetlendirmeye ve yeni yatırımları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
26 Ara 2021 - 11:40- Ekonomi Güncelleme: 26 Ara 2021 - 11:41
Turcas Petrol büyüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.