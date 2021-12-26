Reklamı Kapat
26 Ara 2021 - 11:40- Ekonomi G: 26 Ara 2021 - 11:41

Turcas Petrol büyüyor
Turcas Petrol büyüyor mask

Turcas Petrol, Fransa menşeli halka açık bir enerji şirketi olan Albioma SA (“Albioma”) ile Turcas Kuyucak Jeotermal Elektrik Üretim A.Ş. (“TKJ”)’de %100 oranında sahibi olduğu hisselerinin tamamının satışına ilişkin bir Hisse Alım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzaladı.  Konuya ilişkin şu açıklamalarda bulunan Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, “Bilançomuzu kuvvetlendirmeye ve yeni yatırımları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

26 Ara 2021 - 11:40 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.573.227 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Zorlu Elektrik Perakende Satış Şirketi ödül aldı mask
Zorlu Elektrik Perakende Satış Şirketi ödül aldı
Kelebek Mutfak’tan montaj ustalarına eğitim mask
Kelebek Mutfak’tan montaj ustalarına eğitim
Migros ve Coca-Cola’dan geri dönüşüme destek mask
Migros ve Coca-Cola’dan geri dönüşüme destek
Ford’dan müşterilerin sürüş tarzına özel kasko deneyimi mask
Ford’dan müşterilerin sürüş tarzına özel kasko deneyimi
“İndirim kampanyamız çığ gibi büyüyecektir” mask
“İndirim kampanyamız çığ gibi büyüyecektir”
Kar yağdı, fiyatı 65 liraya geriledi mask
Kar yağdı, fiyatı 65 liraya geriledi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL