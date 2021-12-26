Mediamarkt’tan cazip kampanya

Yıl genelinde ve özel günlerde tüketicilere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla cazip kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, yılbaşı öncesi hediye alacaklar için yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. 27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında akıllı telefonlar, kulaklıklar, bilgisayar ve monitörler ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri cazip fiyat seçenekleriyle satışa çıktı