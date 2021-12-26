Yıl genelinde ve özel günlerde tüketicilere uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla cazip kampanyalar düzenleyen MediaMarkt, yılbaşı öncesi hediye alacaklar için yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. 27 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında akıllı telefonlar, kulaklıklar, bilgisayar ve monitörler ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri cazip fiyat seçenekleriyle satışa çıktı
26 Ara 2021 - 11:40- Ekonomi Güncelleme: 26 Ara 2021 - 11:41
Mediamarkt’tan cazip kampanya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.