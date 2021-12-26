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26 Ara 2021 - 11:41- Ekonomi G: 26 Ara 2021 - 11:42

Vodafone’dan yeni kampanya
Vodafone’dan yeni kampanya mask

Vodafone, müşterilerinin yeni yıl alışverişlerine özel kampanya düzenliyor. Vodafone’un Aralık kampanyasında Xiaomi Mi Band6 akıllı bileklik, JBL T125 Bluetooth kulaklık ve TCL L7 32 GB akıllı telefon gibi yeni yıla özel seçili teknolojik cihazlarda tarifeye ek peşin fiyatına 12 ayda ödeme fırsatı sunuluyor.Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Bülent Hancıoğlu, şunları söyledi, “Vodafone olarak, müşterilerimizin teknoloji alışverişlerine özel sunduğumuz avantajlarla her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

26 Ara 2021 - 11:41 - Ekonomi

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