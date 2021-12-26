Türkiye’nin en prestijli liderlik ödülleri olarak adlandırılan Altın Lider Ödülleri 2021 sonuçları, 23 Aralık’ta Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen bir törenle açıklandı. İş hayatındaki tüm sektörlerden35 bini aşkın çalışanın oylarıyla katıldığı Altın Lider Ödülleri’nde, Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO'su arasına girmeyi başardı.
26 Ara 2021 - 11:41- Ekonomi Güncelleme: 26 Ara 2021 - 11:42
Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın ödül aldı
Yataş Grup’un CEO’su Nuri Öztaşkın, Altın Lider Ödülleri 2021’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO'sundan biri oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.