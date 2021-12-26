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26 Ara 2021 - 11:41- Ekonomi G: 26 Ara 2021 - 11:42

Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın ödül aldı

Yataş Grup’un CEO’su Nuri Öztaşkın, Altın Lider Ödülleri 2021’de Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO'sundan biri oldu.
Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın ödül aldı mask

Türkiye’nin en prestijli liderlik ödülleri olarak adlandırılan Altın Lider Ödülleri 2021 sonuçları, 23 Aralık’ta Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen bir törenle açıklandı. İş hayatındaki tüm sektörlerden35 bini aşkın çalışanın oylarıyla katıldığı Altın Lider Ödülleri’nde, Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO'su arasına girmeyi başardı.

26 Ara 2021 - 11:41 - Ekonomi

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