Yataş CEO’su Nuri Öztaşkın ödül aldı

Türkiye’nin en prestijli liderlik ödülleri olarak adlandırılan Altın Lider Ödülleri 2021 sonuçları, 23 Aralık’ta Shangri-La Bosphorus İstanbul’da düzenlenen bir törenle açıklandı. İş hayatındaki tüm sektörlerden35 bini aşkın çalışanın oylarıyla katıldığı Altın Lider Ödülleri’nde, Yataş Grup CEO’su Nuri Öztaşkın Türkiye’nin En Beğenilen 50 CEO'su arasına girmeyi başardı.