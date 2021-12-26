Kılıçdaroğlu: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

Twitter hesabından bir dizi paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete “Acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın” çağrısı yaptı.
“ASGARİ ÜCRETLİ İŞİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞIYOR”
Kılıçdaroğlu paylaşımda, “Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın.” ifadesini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.