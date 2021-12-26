Vinsan Tesisleri’nde ummadığınız anda çapraz bağlarınızı koparabilirsiniz!

Kocaelispor ile İstanbulspor arasında Vinsan tesislerinde oynanan Elit U-17 maçında İstanbulspor kalecisi Yiğit Boloğlu’nun sağ ayak bileği maçı takip ettiği esnada ceza sahası içindeki çukura girdi ve genç kaleci sakatlandı. Defalarca dile getirdik, bir kez daha uyarıyoruz. Burası ile ilgili harekete geçilmesi için daha kaç sakatlığın olması gerekiyor!

BİR ANDA YERDE KALDI

Kocaelispor ile İstanbulspor arasında oynanan Elit U-17 maçında çok talihsiz bir olay yaşandı. Maçın 74. dakikasında İstanbul ekibinin kalecisi Yiğit Boloğlu bir anda kendisini yere bıraktı. O anda kalecinin kalbi ile ilgili bir sorun yaşayabileceği düşüldü ve hakem, sağlık görevlisi ve iki takım futbolcuları hızlı bir şekilde Yiğit’in yanına koştu.

AYAĞI ÇUKURA GİRDİ, SAKATLANDI

Yüz üstü yerde hareketsiz yatan futbolcunun o an ağladığı görüldü. Hakem ve arkadaşları Yiğit’e ne olduğunu sordu. Kaleci Yiğit ise ayak bileğinin sahadaki çukura girdiğini söyledi.Maçı takip eden genç kaleci, Vinsan’ın bitmiş, kelleşmiş zeminindeki, içinde çakıl taşı ile dolu olan çukura ayağını takınca sakatlık da kaçınılmaz oldu. Yiğit’in tedavisi saha içinde yapılırken bu neyse ki maça devam edebildi.

RAKİPLER FOTOĞRAFLIYOR, ŞİKAYET EDİYOR

Bilindiği üzere Vinsan Tesisleri’nde Kocaelispor’un geleceğini oluşturan alt yapı takımları çalışıyor, gelişimlerini burada sağlıyor! 15,17 ve 19 yaş grupları hem antrenmanlarını hem de maçlarını bu sahaya oynuyor. Daha önce Vinsan’ın zemini ile ilgili sıkıntıları sık sık dile getirmiştik. Kocaelispor’un rakipleri de maçın ardından sahanın zemininin fotoğraflarını çekip durumu TFF’ye bildiriyor ve burada futbol oynanmasının zararını anlatıyor.

SAKATLIKLARA AÇIK DAVET

Eriyen ve adeta taşlaşan zeminde günü kurtarmak için bölge bölge yamalar yapıldı. Köşe vuruşu kullanılan bölgede dışa çıkan fıskiye borusu faciaya daveti ye çıkarıyor. Kısacası her antrenman ya da maç bir sakatlığın olmaması için dualar ediliyor. Alt yapıya denenmek için gelen Gineli Sekuba’nın da henüz ilk antrenmanda çapraz bağları bu sahada koparken genç futbolcu en az 6 ay sahalardan uzak kalacak.

ALMANYA VE HOLLANDA’YA GİDİLECEK

Vinsan’da uzun süreden beri özellikle zemin bakım beklerken yoğun Kocaelispor’un yeni tesisinin hayata geçmesi uzun sürece gibi görülüyor. Büyükşehirli kurmaylarla, aralarında inşaat mühendisi ve iş insanı olan Kocaelispor yöneticisi Tuncay Arıcan’ın yer aldığı bir grupla Almanya ve Hollanda’ya gidecek, burada A takım ve alt yapının bir arada bulunduğu örnek projelerincelenecek.

VAR OLANI YIKIP, YILLAR ÖYLE BAKMAK!

Interteks Fuar Alanı’na yapılması planlanan yeni tesisin ise ilk kazmanın vurulması birlikte 1 yılda tamamlanması hedefleniyor. Bu sürece kadar ise Kocaelispor’un alt yapısında daha fazla fire verilmemesi için alternatif çözüm yollarının bulunması isteniyor. 90’lı yılların ortalarında A Milli Futbol Takımı’na da ev sahipliği yapmış KEV Tesisleri ve büyük masraflar harcanarak otele dönüştürülen bina anlamsız gerekçelerle yıkılmıştı. Buradaki 86 dönüm arazi uzun yıllardır kaderine terk edilmiş durumda!