Abileri yerinde saydı… Bizim gençler şaha kalktı!

Kocaelispor A takımının hem oynadığı futbol hem de elde ettiği skorlar üzerken, yeşil siyahlılarda teselli alt yapı takımları oldu.

41 KERE MAŞALLAH!

Kocaelispor alt yapı takımları iki haftadır üst üste 3’te 3 yapıyor. Ali Mumcu’nun çalıştırdığı 19 takımı son maçında Adanaspor’u 1-0 mağlup etti ve yoluna zirvedeki Altınordu’nun ensesinde devam etti. 16 ve 17 takımları bu hafta sonu da yüzümüzü güldürdü. Elit takımlarımızın rakibi İstanbulspor’du. Mirat Tiraki’nin başında olduğu U-16 takımı İstanbul temsilcisini Bünyamin Dalkılıç ve Muhammed Yusuf Oskay’ın golleri ile 2-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ GELİYOR

7 maç sonunda puanını 12’ye çıkaran 16’lar ikinci sıraya yükseldi. Emre Denizli’nin çalıştırdığı 17’ler ise Yusuf müthiş füzesi ile 3 puana uzanan taraf oldu. 7 maç sonunda puanını 16 yapan U-17 takımı ise Beşiktaş ile birlikte liderliği paylaştı. 16 ve 17 takımlarımız bir sonraki maçlarında Beşiktaş’ı konuk edecek. Okul maçlarının şampiyonası ile ilgili olarak takvimde bir düzenlenme olmazsa maçlar 15 Ocak’ta oynanacak.