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26 Ara 2021 - 17:00- Spor G: 26 Ara 2021 - 13:56

Nedeni bütçe mi?
Nedeni bütçe mi? mask

Kocaelispor’da eleştirilerin odak noktası olan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile ilgili karar devam edileceği yönündeydi. Hafta arasındaki basın toplantısında Teknik Direktör Engin Koyun, Samet Aybaba’nın Samsunspor’dan istediği rakımın çok yüksek olduğunu belirtmesi akıllarda bütçe ile ilgili bir sorun mu var sorusunu da beraberinde getirdi.

YÖNETİMİN GENELİNİN KANAATİ BELLİ

Yönetim kurulunun önemli bir kısmının Mustafa Reşit Akçay ile ilgili kanaatinin olumsuz olduğu biliniyor. Yapılacak olan devre arası transferleri ise Engin Koyun, Mustafa Reşit Akçay ve Mehmet Yaşar koordinesinde gerçekleşiyor. 8 Ocak’taki Ümraniye maçı öncesi gelişmeler yakından takip ediliyor.
# Mustafa, Kocaelispor

26 Ara 2021 - 17:00 - Spor

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