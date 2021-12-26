Nedeni bütçe mi?

Kocaelispor’da eleştirilerin odak noktası olan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile ilgili karar devam edileceği yönündeydi. Hafta arasındaki basın toplantısında Teknik Direktör Engin Koyun, Samet Aybaba’nın Samsunspor’dan istediği rakımın çok yüksek olduğunu belirtmesi akıllarda bütçe ile ilgili bir sorun mu var sorusunu da beraberinde getirdi.
YÖNETİMİN GENELİNİN KANAATİ BELLİ
Yönetim kurulunun önemli bir kısmının Mustafa Reşit Akçay ile ilgili kanaatinin olumsuz olduğu biliniyor. Yapılacak olan devre arası transferleri ise Engin Koyun, Mustafa Reşit Akçay ve Mehmet Yaşar koordinesinde gerçekleşiyor. 8 Ocak’taki Ümraniye maçı öncesi gelişmeler yakından takip ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.