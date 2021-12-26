Zahmetli bir yolculuk bizi bekliyor

Kocaelispor sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 24 puan topladı. 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de yenilgi alan yeşil siyahlılar 19 gol attı, 22 de gol yedi. Grubun ortasında yer alan Kocaelispor’u ocak ve şubat aylarında son derece zahmetli bir süreç bekliyor. Şubat ayındaki 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynanacak olan ekibimiz ikinci yarının ilk 4 maçında ise Ümraniye, Ankaragücü, Samsun ve Boluspor karşısında galibiyet arayacak.

KOCAELİSPOR’UN OCAK VE ŞUBAT MAÇLARI

08/01/2022

13:30

Ümraniyespor

Kocaelispor

15/01/2022

19:00

Kocaelispor

Ankaragücü

21/01/2022

20:00

Samsunspor

Kocaelispor

07/02/2022

20:00

Kocaelispor

Boluspor

13/02/2022

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Balıkesirspor

Kocaelispor

20/02/2022

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Tuzlaspor

Kocaelispor

27/02/2022

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İstanbulspor

Kocaelispor