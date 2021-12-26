Zahmetli bir yolculuk bizi bekliyor

Kocaelispor sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta 24 puan topladı. 7 galibiyet, 3 beraberlik, 8 de yenilgi alan yeşil siyahlılar 19 gol attı, 22 de gol yedi. Grubun ortasında yer alan Kocaelispor’u ocak ve şubat aylarında son derece zahmetli bir süreç bekliyor. Şubat ayındaki 5 maçın 4’ünü deplasmanda oynanacak olan ekibimiz ikinci yarının ilk 4 maçında ise Ümraniye, Ankaragücü, Samsun ve Boluspor karşısında galibiyet arayacak.
KOCAELİSPOR’UN OCAK VE ŞUBAT MAÇLARI
08/01/2022
13:30
Ümraniyespor
Kocaelispor
15/01/2022
19:00
Kocaelispor
Ankaragücü
21/01/2022
20:00
Samsunspor
Kocaelispor
07/02/2022
20:00
Kocaelispor
Boluspor
13/02/2022
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Balıkesirspor
Kocaelispor
20/02/2022
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Tuzlaspor
Kocaelispor
27/02/2022
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İstanbulspor
Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.