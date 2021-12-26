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26 Ara 2021 - 17:00- Spor G: 26 Ara 2021 - 13:58

Nirra elden verilen parayı kabul etmedi
Nirra elden verilen parayı kabul etmedi mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor konuk ettiği Antalya 07 Basketbol’a 60-51 mağlup oldu. Kritik mücadelede İzmit ekibinin ABD’lisi Nirra Fields oynamadı. Hafta arasında gerekçe göstermeden antrenmanlara da çıkmayan sporcu için tutanak tutuldu. Nirra’nın kendisi için yapılan ödemenin gerçekleşmemesi nedeni ile antrenmanlara çıkmadığı, yönetimin sporcuya elden para vermek istediği ancak Nirra’nın bunu da kabul etmediği belirtildi. Yabancı sporcuların transferinde maaş alacaklarının 15 gün geciktirilmesi durumunda sporcuya tek taraflı fesih hakkı doğuyor.

26 Ara 2021 - 17:00 - Spor

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