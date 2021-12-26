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26 Ara 2021 - 13:57- Gündem G: 26 Ara 2021 - 13:58

Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesi hızla ilerliyor

İBB Kiptaş ve İzmit Belediyesi işbirliğiyle yapımı hızla devam eden ve mimari ve işbirliği açısından örnek bir proje olan Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde özenle seçilen malzemeler kullanılıyor
Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesi hızla ilerliyor mask

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş’ın depreme dayanıklı, doğa dostu ve yenilikçi yapısıyla vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılaması amacıyla Arızlı Akpınar’da hayata geçirdiği Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Hızlı ve verimli gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde projenin belirtilen takvimin öncesinde tamamlanması bekleniyor. 

ÖZENLE SEÇİLİYOR

İnsan ve çevre odaklı, mimari tasarıma önem verilen ve sosyal konut anlayışına yeni bir soluk getiren Kiptaş İzmit Çınar Evleri hem görünümüyle hem de depreme dayanıklı olmasıyla İzmitlilerin nitelikli konut ihtiyacını karşılamaya hazırlanıyor. Arızlı Mahallesi’nde yapımı tüm hızıyla devam eden inşaatta daire içi imalatlarda özenle seçilen malzemeler kullanılıyor. 
# İzmit belediyesi

26 Ara 2021 - 13:57 - Gündem

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