Otostopla bindikleri milyonluk otomobilde büyük şok yaşadılar

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde D-100 karayolu Derince mevkiinde meydana geldi. 34 DZZ 099 plakalı otomobil, ikiz plaka ihbarıyla takibe alındı. Aracın Körfez ilçesinden Derince istikametine geldiğini tespit eden polis ekipleri hemen harekete geçti. Y.İ.S.'nin kullandığı otomobil, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü karşısında durduruldu. Ekipler otomobilde yaptıkları kontrolde, bir miktar metamfetamin maddesi ile içiminde kullanılan aparatları fark etti. Otomobilde bulunan sürücü ile iki yolcu gözaltına alındı. Sürücü uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylerken, iki kişinin ise otostopla aracına bindiğini ifade etti. Polis ekipleri 3 kişiyi de, ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Otomobilde detaylı arama yapıldı. Aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.