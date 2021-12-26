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26 Ara 2021 - 14:21- Asayiş G: 26 Ara 2021 - 14:46

Otostopla bindikleri milyonluk otomobilde büyük şok yaşadılar

Kocaeli'de ikiz plaka ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri lüks bir otomobili durdurdu. Otomobilde bir miktar uyuşturucu madde bulunurken, sürücü maddenin kendisine ait olduğunu söyledi. Otomobile otostopla binen 2 kişi de gözaltına alındı.
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Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde D-100 karayolu Derince mevkiinde meydana geldi. 34 DZZ 099 plakalı otomobil, ikiz plaka ihbarıyla takibe alındı. Aracın Körfez ilçesinden Derince istikametine geldiğini tespit eden polis ekipleri hemen harekete geçti. Y.İ.S.'nin kullandığı otomobil, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü karşısında durduruldu. Ekipler otomobilde yaptıkları kontrolde, bir miktar metamfetamin maddesi ile içiminde kullanılan aparatları fark etti. Otomobilde bulunan sürücü ile iki yolcu gözaltına alındı. Sürücü uyuşturucu maddenin kendisine ait olduğunu söylerken, iki kişinin ise otostopla aracına bindiğini ifade etti. Polis ekipleri 3 kişiyi de, ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Otomobilde detaylı arama yapıldı. Aramada başka bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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26 Ara 2021 - 14:21 Kocaeli- Asayiş

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