İzmit Belediyesi çiftçiye toprak ve bitki analizlerinde danışmanlık hizmeti verecek

Üreten ve üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesi bir yandan çiftçiye öncülük ederken bir yandan da eğitimlerle ürünlerinden daha fazla verim almalarını hedefliyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli ziraat mühendisleri, tarımsal üretimdeki riskleri minimize etmek ve bu zorlu günlerde çiftçinin yanında olmak amacıyla yaklaşık 110 bin dönüm alanda bin 500 kayıtlı çiftçiye tarımsal üretim alanında destek verecek. Verim artışı ve bilinçli üretim amacıyla üretim alanlarında doğru gübreleme ve doğru ilaçlama odaklı olarak çiftçilere toprak ve bitki analizleri konusunda danışmanlık hizmeti verilecek.
SAHADA PAYLAŞILACAK
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teknik personeli mobil ekipmanlarıyla üretim alanlarını yerinde görüp, ÇKS belgesi olan çiftçileri tek tek ziyaret edecek. Toprakta tuzluluk ve PH değeri başta olmak üzere en önemli iki analiz sonucu üreticilerle paylaşılarak sahada yerinde danışmanlık hizmeti sağlanacak. Ayrıca yine teknik ekip tarafından diğer parametre analizleri ve bitki hastalıkları analizleri de yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.