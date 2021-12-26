Reklamı Kapat
26 Ara 2021 - 14:24- Gündem G: 26 Ara 2021 - 14:26

İzmit Belediyesi çiftçiye toprak ve bitki analizlerinde danışmanlık hizmeti verecek

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, üretim alanlarında doğru gübreleme ve doğru ilaçlama odaklı çiftçilere toprak ve bitki analizleri konusunda danışmanlık hizmeti verecek
İzmit Belediyesi çiftçiye toprak ve bitki analizlerinde danışmanlık hizmeti verecek mask

Üreten ve üreticiyi destekleyen İzmit Belediyesi bir yandan çiftçiye öncülük ederken bir yandan da eğitimlerle ürünlerinden daha fazla verim almalarını hedefliyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde görevli ziraat mühendisleri, tarımsal üretimdeki riskleri minimize etmek ve bu zorlu günlerde çiftçinin yanında olmak amacıyla yaklaşık 110 bin dönüm alanda bin 500 kayıtlı çiftçiye tarımsal üretim alanında destek verecek. Verim artışı ve bilinçli üretim amacıyla üretim alanlarında doğru gübreleme ve doğru ilaçlama odaklı olarak çiftçilere toprak ve bitki analizleri konusunda danışmanlık hizmeti verilecek. 

SAHADA PAYLAŞILACAK

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teknik personeli mobil ekipmanlarıyla üretim alanlarını yerinde görüp, ÇKS belgesi olan çiftçileri tek tek ziyaret edecek. Toprakta tuzluluk ve PH değeri başta olmak üzere en önemli iki analiz sonucu üreticilerle paylaşılarak sahada yerinde danışmanlık hizmeti sağlanacak. Ayrıca yine teknik ekip tarafından diğer parametre analizleri ve bitki hastalıkları analizleri de yapılacak.
# İzmit belediyesi

26 Ara 2021 - 14:24 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.573.227 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Teber Batmaz hayatını kaybetti mask
Teber Batmaz hayatını kaybetti
Muammer Aksoy İlkokulu öğrencileri, İZGİM’i ziyaret etti mask
Muammer Aksoy İlkokulu öğrencileri, İZGİM’i ziyaret etti
İzmit Belediyesi çiftçiye toprak ve bitki analizlerinde danışmanlık hizmeti verecek mask
İzmit Belediyesi çiftçiye toprak ve bitki analizlerinde danışmanlık hizmeti verecek
Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesi hızla ilerliyor mask
Kiptaş İzmit Çınar Evleri projesi hızla ilerliyor
Kahveciler odasına üçüncü aday! “Mevcut yönetim sorunlar için çabalamıyor” mask
Kahveciler odasına üçüncü aday! “Mevcut yönetim sorunlar için çabalamıyor”
Kadın girişimcilerin ödüllü "sanal laboratuvarı" geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak mask
Kadın girişimcilerin ödüllü "sanal laboratuvarı" geleceğin bilim insanlarına ışık tutacak
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL