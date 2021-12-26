Muammer Aksoy İlkokulu öğrencileri, İZGİM’i ziyaret etti

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi’nde yer alan Çocuk Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Alanı anaokulu ve ilkokul öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Muammer Aksoy İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri İZGİM’i ziyaret ederek Çocuk Kütüphanesi, Çocuk Oyun Alanı ve kadın girişimcilerin atölyelerini inceleme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR BİYOÇEŞİTLİLİĞİ ÖĞRENDİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ‘Doğa Eğitim Kampüsü’ projesi kapsamında çocuklar biyoçeşitliliğin ve doğanın önemini pekiştirecekleri bir etkinliğe katıldılar. Etkinlik süresince çocuklara doğada tüm canlıların birbirlerine bağlı ve etkileşim içinde olduğu bilgisi verildi. Çocuklara “Yaşamak için yaşatmalıyız” ilkesinin önemi anlatılırken, çocuklar merak ettiklerini sorma fırsatı buldu.

MUTLU AYRILDILAR

Bilgi paylaşımlarının ardından çocuklar doğadan toplanılan materyallerle kendi doğa resimlerini yaptılar. Eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. Muammer Aksoy İlkokulu 3-A sınıfı öğrencileri ve öğretmeni Bülent Taçyıldız etkinliklerden çok mutlu ayrıldıklarını belirterek İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e sunduğu imkânlardan ötürü teşekkürlerini ilettiler.