İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli’nin tanından doktorlarından Ünsal Batmaz’ın eşi Teber Batmaz (72) Covit-19 sonrası organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Teber Batmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
26 Ara 2021 - 14:37- Gündem Güncelleme: 26 Ara 2021 - 14:40
Teber Batmaz hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.