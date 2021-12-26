Teber Batmaz hayatını kaybetti

İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli’nin tanından doktorlarından Ünsal Batmaz’ın eşi Teber Batmaz (72) Covit-19 sonrası organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Teber Batmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.