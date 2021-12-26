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26 Ara 2021 - 14:37- Gündem G: 26 Ara 2021 - 14:40

Teber Batmaz hayatını kaybetti
Teber Batmaz hayatını kaybetti mask

İzmit Kozluk Mahallesi Şehit Tezcan Sürek Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli’nin tanından doktorlarından Ünsal Batmaz’ın eşi Teber Batmaz (72) Covit-19 sonrası organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Teber Batmaz’ın cenazesi Fevziye Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# Sokak, çocuk

26 Ara 2021 - 14:37 - Gündem

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