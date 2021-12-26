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26 Ara 2021 - 15:15- Spor G: 26 Ara 2021 - 15:17

Darıca, dağdan yuvarlandı! “5-1”
Darıca, dağdan yuvarlandı! “5-1” mask

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ilk yarının son maçında Altındağspor ile deplasmanda karşılaştı. Ankara Çubuk Stadı’ndaki maçta Darıca ekibi Furkan’ın penaltıdan attığı golle öne geçse de rakibine ikinci yarıda yediği gollerin ardından 5-1 mağlup oldu. Darıca’da ilk yarının son anlarında kırmızı kart gören Ender Alkan takımını eksik bıraktı. Aldığı yenilginin ardından 17 puan kalan Darıca Gençlerbirliği sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladı.
# Darıca

26 Ara 2021 - 15:15 - Spor

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