Darıca, dağdan yuvarlandı! “5-1”

3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ilk yarının son maçında Altındağspor ile deplasmanda karşılaştı. Ankara Çubuk Stadı’ndaki maçta Darıca ekibi Furkan’ın penaltıdan attığı golle öne geçse de rakibine ikinci yarıda yediği gollerin ardından 5-1 mağlup oldu. Darıca’da ilk yarının son anlarında kırmızı kart gören Ender Alkan takımını eksik bıraktı. Aldığı yenilginin ardından 17 puan kalan Darıca Gençlerbirliği sezonun ilk yarısını düşme hattında tamamladı.
# Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.