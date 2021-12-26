Akaryakıt istasyonu sahipleri fiyatların düşmesini istiyor

Dolar kurunun düşmesi sonrası vatandaşlar, hemen hemen her ürüne gelen zamların geri alınıp alınmayacağını tartışıyor. Özellikle akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin bir numaralı gündem maddesi durumunda. Doların 18 TL’nin üstüne çıkarak tüm zamanların rekorunu kırmasıyla birlikte benzin, motorin (dizel) ve LPG’ye de fahiş fiyatlar gelmişti. Daha sonra yapılan açıklamalar ile döviz kurunun düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim gelmesi bekleniyordu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS),geçtiğimiz akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin fiyatlarına gelen indirimi duyurdu. EPGİS tarafından benzinde 1,63 TL, motorinde 1,65 TL indirim uygulandığı açıklandı. Ancak gelen indirim pompa fiyatlarına yansımadı. Vatandaşların merakla beklediği indirim ÖTV vergisi yerine sayıldı.

“VERGİLER PANDEMİ DÖNEMİNDE SIFIRLANDI”

Benzin fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar, benzin istasyonlarının durumlarının ne olduğu merak konusu oldu. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Meclis Üyesi ve aynı zamanda akaryakıt sektöründen sorumlu olan 13’üncü Komite’nin üyelerinden ESA Petrol şirketinin sahibi Davut Gözübüyük, istasyon işletmecilerin zamlardan ve indirimlerden nasıl etkilendiğini gazetemize anlattı. Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının 5 Avrupa ülkesinin ortalamasına göre hesaplandığını ifade eden Gözübüyük, “Akaryakıt istasyonlarının bir fonksiyonu yok fiyat belirlemede. Enerji Bakanlığının görevidir. Devlet pandeminin başından beri kendi gelirlerinden de feragat etti. Devletin ÖTV gelirleri vardı akaryakıttan. Yaklaşık 2 buçuk lira vergi alınıyordu. Gelen zamları daha fazla yansıtmamak adına ÖTV zammı düşe düşe 0’a kadar geldi. Doların ve Brent petrolün yükselmesi sonrası akaryakıt fiyatları da yükseldi” ifadelerini kullandı.

“DÜŞMESİ BÜTÜN PİYASALARIN FAYDASINA”

Açıklamalarını sürdüren Gözübüyük, “Benzin fiyatlarının yüksek olması ile nakliye fiyatları artıyor bu durum da bütün sektörleri etkiyor. Gıdadan tutun plastiğe kadar bütün ürünleri etkiler. Düştüğü zaman herkes kazanacak. Düşmesi hepimizin cebinin faydasına. Bizim kar marjımız 2014-2015 senelerinden beri aynı oranda devam ediyor. İşletme giderlerimiz çok yükseldi. Pompacılar genelde asgari ücret üstü çalışıyor. Elektrik su, işletme maliyetlerimiz çok yükseldi. Yüzdesel olarak akaryakıt fiyatlarının yükselmesi bizi tamamen bitirdi. Yüzdesel karımız eridi gitti. Fiyatların düşmesini istiyoruz. Fiyatlar düştüğünde yüzdesel oranda bizim karlılığımız artıyor. Akaryakıt sektöründe kuruş olarak kar veriliyor. Karın yüzdesine göre para kazanamıyoruz. KDV dahil bir litre akaryakıttan karımız dağıtıcı ile birlikte 1 TL. Akaryakıtın fiyatı ne olursa olsun kazandığımız kuruş artmıyor” dedi.

“UCUZ OLMASI EN ÇOK BİZİM İŞİMİZE YARAR”

Konuyu örnekleyen Gözübüyük, “Örnek üzerinden açıklayacak olursak, benzinin litresini 5 TL’den sattığımızda dağıtıcı ile birlikte toplam karımız 1 TL bu da yüzde 20 kar yapıyor. Aynı benzini 10 TL’den sattığımızda yine bize kalan yine bir lira ama bu sefer 1 TL yüzde 20 değil yüzde 10’a denk geliyor. Karımız kuruş olarak veriliyor. 5 TL ile 10 TL arasında karımız yüzdesel olarak etkileniyor. Ucuza sattığımızda sürüm yapma imkanımız oluyor. Ucuz olması en çok bizim işimize yarar. Hem kullanıcı hem satıcı olarak düşmesi hepimizin faydasına. Dağıtım firması ve istasyonların birlikte toplam kar marjı 1 TL. Bundan KDV’ yi düşürünce 84 kuruş kalıyor. Bu 84 kuruş karın yüzde 55’i akaryakıt bayisinde yüzde 45’i dağıtım şirketinde verilecek şekilde dağıtılıyor. Bu marjlarla bir akaryakıt bayisinin litreden karı sadece 45 kuruş civarında. Bu karlarla ayakta kalmamızın mümkünatı yok. Nakliye giderleri, işletme giderleri ve diğer giderlerle birlikte çok yetersiz” şeklinde konuştu.

“SEKTÖR OLARAK ZOR DURUMDAYIZ”

Petrol istasyonlarının sermayelerinin çok fazla olduğunu belirten Gözübüyük, “Bir istasyon çalıştırmak için minimum 10 personele ihtiyaç var. Bizler 24 saat esaslı çalışan firmalarız. Bunlar sadece ön saha çalışanları arka plandakileri saymıyorum bile. Ekmekçi bizden iyidir herhalde. Bizim işletme ve kurulma maliyetlerimiz de bir hayli yüksek. Bugün ortalama bir akaryakıt bayi için minimum 10-15 milyon TL’ye ihtiyaç var. Küçük sermayeler değil. Sadece inşaat maliyeti 5-6 Milyon TL’yi buluyor. Bu kadar pahalı yatırım yapıp bu kadar az kazanmak cidden çok üzücü. Devletin de bize destek olmasını bekliyoruz.Pandemi döneminde devletimize de milletimize de hizmet ettik. Sektör olarak zor durumdayız. Gölden su çekilince balık nasıl can çekişiyorsa bizler de aynı durumdayız. Büyük yatırım ve emeğin karşılığını alamıyoruz. Devletimizin kar marjını düzenlemesi lazım. Akaryakıt istasyonların eski gelirleri yok artık” dedi.