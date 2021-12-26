Lise arkadaşları 30 yıl sonra buluştu

1986- 1992 yılları arasında eski adı Göktaş Lisesi şimdiki adı ise Murgul Lisesimezunları Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde yaşayan öğrencileri yıllar sonra Başiskele Mitza Restoran’da buluştu. Göktaş Lisesi mezunları, Başiskele’de ikamet eden Yakup Yavuz ve Talip Korkmaz öncülüğünde bir araya gelerek hasret giderdi.
“BUNU DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ”
Arkadaşlarının bir kısmına sosyal medya bir kısmına ise telefondan ulaştığını anlatan Yakup Yavuz, Göktaş Lisesi Mezunları ile 30 yıl sonra bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bu birlikteliği geleneksel hale getirip her yıl gerçekleştirmek istediklerini anlatan Yavuz, “Buluşmaya bazı arkadaşlarımız, işlerinin yoğunluğundan dolayı katılamadı. Umarım önümüzdeki yıllarda bu sayımız daha artarak devam edecek. Buradan 30’uncuyıl buluşmamıza çeşitli nedenlerden dolayı katılamayan tüm arkadaşlarımıza selam ve sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.