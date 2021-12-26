Keleş: Konut fiyatlarının hemen düşme şansı yok

Dövizin artması sonucu çok ciddi zamların yapıldığı inşaat sektöründe dövizin sert düşüşü sonrası son durumu Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş gazetemiz ile paylaştı. Keleş yaptığı açıklamada, “Konut sektörü 250’nin üzerinde kalemin satın almasıyla oluşan bir sektör. Bu kalemlerde iniş olmadığı takdirde bizim firmalarımızın direkt konut fiyatlarında indirim yapması söz konusu değil. Ancak piyasalarda dövizin inişi en azından psikolojik olarak piyasaları rahatlattı. Bu süreçte bu istikrarı biraz gözlemlemek lazım. Ondan sonra doğal olarak tedarik sağlayan firmalarımızın fiyatlarına yansıtacaktır. Bu durumda da konut maliyetleri düşecektir ama dövizin düşmesinin ardından hemen konut fiyatlarının düşme şansı yok. Bunun için biraz daha dövizin hareketliliğini gözlemlemek lazım” şeklinde konuştu.

“TEKRAR GÜNCELLEME FIRSATI OLUŞACAK”

“Piyasalara umut verdi evet ilk 1 aylık süreci takip etmek gerekir” diyen Keleş, “Dövizin istikrarlı, düzenli bir aralıkta seyretmesi sonucu 250’nin üzerinde tedarik sağlayan firmaların satın almalarını artık o aralıkta olduğuna inanıp ona göre fiyatlandırma yapacak. Biz de o aralıkta ürünleri alıp inşaatlarımızda kullanacağız. Suni olmayan gerçek değerler ortaya çıkacak o zaman müteahhitler de gerçek değerler üzerinden fiyatlarını tekrar güncelleme fırsatı oluşacak” ifadelerinde bulundu.

“SAHAYA YANSIMASI BİRAZ ZAMANLA OLACAK”

Şu ana kadar inşaat kalemlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Keleş, “Olumlu sinyaller var. Çimento ve beton fiyatlarında iyileşmelerin olacağı konusunda bizimle paylaşılan bilgiler var. Alüminyum, cam kalemleri gibi dövizle ilgisi olan inşaat malzemelerinde kullanılan ürünler ile ilgili bir takım iyileştirilmeler olacağı ile ilgili görüşler var. Süreç şu an pozitif yönde devam ediyor ancak direkt sahaya yansımasını biraz zamanla olacak. Şu an herkes önceki girdi maliyetlerinden tezgahta malları var ama yarın döviz kuru yukarı-aşağı inen hareketliliğini ortalama seviyelerde tuttuğunda artık firmalar fiyatlandırmaları yaptığında diğer firmalar da pazarda kendilerine yer bulabilmeleri için mecburen o rakamlara inmek durumda kalacak” dedi.