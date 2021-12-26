BTP liderinden Erdoğan’a ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ tepkisi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş partisinin Ankara'da gerçekleştirilen il başkanları toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada ekonomi gündemini değerlendiren Baş, dövizdeki düşüşle ilgili sorular sordu.

"PLANLI BİR SOYGUN"

Yaklaşık 2 aydır Türkiye'de planlı bir soygun yapıldığı yönünde uyarılarda bulunduğunu ifade eden BTP lideri şunları söyledi; "Tamam dolar düşürüldü de bu dolar bir şekilde çıktı. Niye çıktı, nasıl çıktı, kim çıkardı, nasıl düşürüldü, kim düşürdü? İşte biz vatandaşımızın aklına bu soruları getirdik. Çünkü bunların hepsi bir planın parçasıydı. Bu planı doğrudan ve dolaylı olarak ben yaklaşık 2 aydır anlattım zaten, 'Planlı bir soygundur bu' dedik. Maliye Bakanımız, 'Küçük yatırımcıyı çarptılar' dedi. Küçük yatırımcı kim? Küçük yatırımcı sensin benim. Biz fakirleştik."

"BİR GÜNDE İHRACATÇIYI BATIRDILAR"

İktidarın dövizin yükseliş sürecinde "Hedef ihracatın önünü açmak" şeklinde bir savunma yaptığını söyleyen Hüseyin Baş son operasyonla ihracatçının batırıldığını söyledi. Baş; "Niye döviz artıyor diyenlere, 'Bırak dövizi, senin ne işin var dövizle, ihracat için biz bu modeli yapıyoruz' dediler. İhracat nedir? Şimdi bu malı yurt dışına satacağım, yolladım malı. Kaç para? Varsayalım 1 milyon Euro. O günün parası ile ne kadar ediyor, 20 milyon lira. Malı yolladım, parayı da yarın yolla dedim. 20 milyon liralık mal yolladım para bir geldi 15 milyon lira. Bir günde ihracatçıyı batırdılar. Maşallah dediği 3 gün yaşamıyor. Öyle bir fiyasko ki vatandaşımız kandırılıyor."

"İNSAN BARİ PUNTOSUNU, RENGİNİ DEĞİŞTİRİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma akşamı katıldığı televizyon programından servis edilen bir fotoğraf da BTP liderinin gündemindeydi. Fotoğrafta Erdoğan'ın elinde üzerinde siyah yazıyla Türkiye Ekonomi Modeli yazan kırmızı kapaklı bir kitap bulunuyordu. Bu kitabın dizaynında Prof. Dr. Haydar Baş'ın Milli Ekonomi Modeli kitabının taklit edildiğini ifade eden Hüseyin Baş şunları söyledi; "Cumhurbaşkanımız eline bir kitap almış, enseden de bir poz vermiş. Elindekinde 'Türkiye Ekonomi Modeli' yazıyor. İnsan bari puntosunu değiştirir, rengini değiştirir. Bu kadar da tembellik!" Hüseyin Baş konuşmasında, 2005 yılında İstanbul'da düzenlenen uluslararası kongre ile dünyaya ilan edilen Milli Ekonomi Modeli'nin isim tescilinin de yapıldığına dikkat çekti.

"MİLLİLİK SİZİN SADECE DİLİNİZDE"

BTP lideri, AKP hükümetinin gündem ettiği Türkiye Ekonomi Modeline yönelik tepkisini sosyal medyadan da sürdürdü. Hüseyin Baş sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı; "Yıllarca kıyısından köşesinden çaldınız; Yetmedi adını, kitap kapağını, yazı fontuna kadar kopyaladınız ama hiçbir zaman "Milli Ekonomi Modeli"nin idealini anlayamadınız. Anlayamacaksınız ! Çünkü millilik sizin sadece dilinizde."