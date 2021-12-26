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26 Ara 2021 - 17:16- Asayiş G: 26 Ara 2021 - 17:18

Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Kocaeli'de Yuvacık Barajı yolu üzerinde sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle tır yola devrildi. Tırın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı mask

Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık Barajı Karaarslan tesislerine giden yolun 3 kilometre uzağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 ADD 164 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan sürücü M.E., itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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26 Ara 2021 - 17:16 Kocaeli- Asayiş

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