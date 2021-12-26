Kocaeli'de tır devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı

Kaza, Başiskele ilçesine bağlı Yuvacık Barajı Karaarslan tesislerine giden yolun 3 kilometre uzağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 41 ADD 164 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün hakimiyeti kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinde sıkışan sürücü M.E., itfaiye ekiplerinin çabaları sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.