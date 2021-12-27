Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Alınan bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede E.A. ve M.C. isimli 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
# Sokak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.