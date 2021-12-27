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27 Ara 2021 - 09:11- Asayiş G: 27 Ara 2021 - 09:50

Alacak verecek meselesi kanlı bitti

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 grubun kavgasında 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Alacak verecek meselesi kanlı bitti mask

Alınan bilgiye göre İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Beren Sokak üzerinde, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede E.A. ve M.C. isimli 2 kişi bıçaklanarak yaralanırken E.A.'ya ait otomobil de zarar gördü. Saldırganlar olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
# Sokak

27 Ara 2021 - 09:11 Kocaeli- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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