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27 Ara 2021 - 09:25- Spor G: 27 Ara 2021 - 09:28

Amatör maçta futbolcudan futbolcuya tekmeli saldırı!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Amatör maçta futbolcudan futbolcuya tekmeli saldırı! mask

1. Amatör Lig A Grubu’nda Kavaklıspor ile Kadıköyspor arasında oynanan maçı deplasmandakiKadıköysporSelim’in 5. dakikadaki 1-0 kazandı. 9. maçı sonunda puanını 15’e çıkaran Kavaklıspor üst üste dördüncü maçı kazandı. Karşılaşmanın ardından ise olaylar yaşandı. Kadıköyspor tarafı yaşanan olaylarla ilgili şu açıklamaları yaptı.

KAVAKLISPOR ANTRENÖRÜ YANGINA KÖRÜKLE GİTTİ

Deplasmanda 1-0 galip geldiğimiz maçın bitimi ile birlikte Kavaklıspor Antrenörü Bekir Aydın, ortamı sakinleştirmesi gerekirken kendi takım futbolcularınıdaha çok gerdi ve bir bakıma olayları başlatan kişi oldu. Aynı antrenörün verdiği tepkileri, maç içindeki ve sonundaki tutumunu da öğrenebilirsiniz.Ortam çok gergin olduğu için takımımızyedek kulübemizin bulunduğu yerde toplandı. Kavaklıspor Antrenörü Bekir Aydın tek başına bize doğru gelince futbolcular da bulunduğumuz yere koştu.

GALİBİYETİ KAPTANIMIZA ARMAĞAN EDİYORUZ

Yapılan saldırı sonrası kaptanımız İsmet Yıldız yere düştü veKavaklısporlu bir futbolcu kaptanımızın kafasına kramponla vurup İsmet’i başından yaraladı. Saldırılar nedeni ile soyun odasına zorlukla girdik. Taraftarlar tribünden atlayıp kapı önünde saldırıya devam etmek istedi. Polis ekipleri Kavaklıspor’unfutbolcu ve taraftarlarını biber gazı sıkarak püskürttü. Kaptanımız İsmet Yıldız şikayetçi olmadı, olayları yapanları ve saldırıyı gerçekleştiren futbolcuyu Allah’a havale etti.Kavaklıspor’u kınıyor, galibiyetiİsmet kaptanımıza armağan ediyoruz.

27 Ara 2021 - 09:25 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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