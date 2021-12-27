Kuzey Marmara Otoyolundaki kabloları çalan 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren trafo merkezlerinden ve bağlantı köprülerinden değişik tarihlerde bakır kablo çaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından uzun süren kamera incelemeleri sonucunda tespit edilen A.P, M.P, H.İ.P ve M.P. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.