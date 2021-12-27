Kuzey Marmara Otoyolundaki kabloları çalan 4 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren trafo merkezlerinden ve bağlantı köprülerinden değişik tarihlerde bakır kablo çaldıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından uzun süren kamera incelemeleri sonucunda tespit edilen A.P, M.P, H.İ.P ve M.P. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.