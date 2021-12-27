Hayatını kolaylaştıracak, akülü sandalye istiyor

Derince'de oturan 1 çocuk annesi Fatma Kaşdaş, 15 yıl önce evinin bahçesinde sağ ayağına batan taş nedeniyle tedavi gördü. Ardından Fatma Kaşdaş'ın ayağında enfeksiyon oluştu ve bacağı kesildi. Kaşdaş tekerlekli sandalye ile hayatına devam etmek zorunda kaldı. Gazetemize ulaşan Fatma Kaşdaş, yaşamını daha da kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi.