Reklamı Kapat
27 Ara 2021 - 13:38- Gündem G: 27 Ara 2021 - 13:47

Hayatını kolaylaştıracak, akülü sandalye istiyor
Hayatını kolaylaştıracak, akülü sandalye istiyor mask

Derince'de oturan 1 çocuk annesi Fatma Kaşdaş, 15 yıl önce evinin bahçesinde sağ ayağına batan taş nedeniyle tedavi gördü. Ardından Fatma Kaşdaş'ın ayağında enfeksiyon oluştu ve bacağı kesildi. Kaşdaş tekerlekli sandalye ile hayatına devam etmek zorunda kaldı. Gazetemize ulaşan Fatma Kaşdaş, yaşamını daha da kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi.
# çocuk

27 Ara 2021 - 13:38 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.575.338 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kupa maçlarını severiz! mask
Kupa maçlarını severiz!
Kocaeli Kadın FK hakem kurbanı “4-2” mask
Kocaeli Kadın FK hakem kurbanı “4-2”
Hayatını kolaylaştıracak, akülü sandalye istiyor mask
Hayatını kolaylaştıracak, akülü sandalye istiyor
Dere ıslahı ve kanalizasyon ve içme suyu inşaatı yaptırılacak mask
Dere ıslahı ve kanalizasyon ve içme suyu inşaatı yaptırılacak
Bebek malzemeleri satın alınacak mask
Bebek malzemeleri satın alınacak
Gebze bölgesinde İMO adayı Engin’e yoğun ilgi mask
Gebze bölgesinde İMO adayı Engin’e yoğun ilgi
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL