Hayatını kolaylaştıracak, akülü sandalye istiyor

Derince'de oturan 1 çocuk annesi Fatma Kaşdaş, 15 yıl önce evinin bahçesinde sağ ayağına batan taş nedeniyle tedavi gördü. Ardından Fatma Kaşdaş'ın ayağında enfeksiyon oluştu ve bacağı kesildi. Kaşdaş tekerlekli sandalye ile hayatına devam etmek zorunda kaldı. Gazetemize ulaşan Fatma Kaşdaş, yaşamını daha da kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyduğunu söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.