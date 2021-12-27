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27 Ara 2021 - 13:46- Gündem G: 27 Ara 2021 - 13:48

Kocaeli Kadın FK hakem kurbanı “4-2”
Kocaeli Kadın FK hakem kurbanı “4-2” mask

Türkiye Kadınlar Futbol Süper Ligi’nde mücadele eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ikinci maçında Fatih Vatan’a 4-2 mağlup oldu. Deplasmandaki zorlumaçın hakemi Gülhan Terlikli ev sahibi ekibe verdiği iki anlamsız penaltı ile maçını kaderini etkiledi.

ÖNE GEÇTİK

İstanbul Fatih Mimar Sinan Stadı’ndaki maça çok iyi başlayan Kocaeli Kadın FKErvaKaraovalı’nın golü ile öne geçti.Oyunu tutmaya devam eden ekibimiz aleyhine 44. dakika penaltı kararı verildi. Milli kaleci Sudenur penaltıyı kurtardı. 1 dakika sonra ise Fatih Vatan bir penaltı daha kazandı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Yeşil siyahlılar ikinci yarıya da iyi başlasa da kalesinde 2 gol birden gördü.

YARIN HATAY GELİYOR

Erva farkı 1’e indirse de son bölümlerde geçen sezonun finalisti Fatih Vatan bir gol daha buldu ve maç 4-2 sona erdi. Fatih Vatan’a transfer olan İzmitli stoper Damla Yıldızise son yarım saatte eski takımına rakip oldu. Kocaeli Kadın FK üçüncü maçında Hatayspor ile karşılaşacak. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maç saat yarın 12.00’de başlayacak.

 

# Kadın

27 Ara 2021 - 13:46 - Gündem

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