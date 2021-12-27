Kupa maçlarını severiz!

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig takımlarından Kasımpaşaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul’daki maç saat 13.00’te başlayacak. A Spor’danda canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi Antalya'dan Üst Klasman Hakemi Burak Şeker yönetecek.
MORAL BULMAK İSTİYORUZ
Ligde son 3 maçını kaybeden Kocaelispor’da kupada tur atlayıp moral bulmak istiyor. Yeşil siyahlıların 5. turdaki rakibi Süper Lig’de topladığı 15 puanla Malatya ve Göztepe ile birlikte son sırayı paylaşan Kasımpaşa. İstanbul temsilcisi son maçında Altay’ı 2-0 mağlup ederek nefes almıştı. Devre arasına giren Kocaelispor’da bu maçın kadrosunun as futbolculardan kurulu olacağı, kalede ise İsmet ile başlanacağı tahmin ediliyor.
MUHTEMEL 11
Saat 13.00’te başlayacak olan maça Kocaelispor’un kalede İsmet, savunmada Semih, Atila, Diogo ve Mehmet Taş, önlerinde Mandjeck ve Omolo, kanatlarda Pereira ve Benhur, forvete yakın bölgede Yiğitali ya da İlyas Kubilay ileride ise Diop 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Kocaelispor kupada Bayburt İl Özel İdare ve Adanaspor’u eledi, Kasımpaşa ise Alanya Kestel’i kupanın dışına itti. İstanbul’daki maçı tribünden izlemek isteyen taraftarlar karşılaşmayı 10 ve 20 lira vererek izleyebilirler.
MAÇIN KÜNYESİ
KASIMPAŞASPOR
KOCAELİSPOR
HAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay
HAVA: 14 derece parçalı bulutlu
SAAT: 13.00
YAYIN: A Spor
KASIMPAŞASPOR
ERDEM CANPOLAT
MICHAL TRAVNIK
AHMED OUANES
VALENTIN EYSSERIC
TARKAN SERBEST
EMİN ENGİN
UMUT BOZOK
KEVIN VARGA
TOMAS BRECKA
MEHMET YILDIRIM
DOĞUCAN HASPOLAT
KOCAELİSPOR
İSMET YUMAKOĞLULLARI
SEMİH KARADENİZ
ATİLA TURAN
DIOGO ÖZÇAKMAK
MEHMET TAŞ
JOHANNA OMOLO
GEORGES MANDJECK
MICHAEL PEREIRA
BENHUR KESER
İLYAS YA DA YİĞİTALİ
MOUHAMED DIOP
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.