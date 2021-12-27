Kupa maçlarını severiz!

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig takımlarından Kasımpaşaspor ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul’daki maç saat 13.00’te başlayacak. A Spor’danda canlı olarak yayınlanacak mücadeleyi Antalya'dan Üst Klasman Hakemi Burak Şeker yönetecek.

MORAL BULMAK İSTİYORUZ

Ligde son 3 maçını kaybeden Kocaelispor’da kupada tur atlayıp moral bulmak istiyor. Yeşil siyahlıların 5. turdaki rakibi Süper Lig’de topladığı 15 puanla Malatya ve Göztepe ile birlikte son sırayı paylaşan Kasımpaşa. İstanbul temsilcisi son maçında Altay’ı 2-0 mağlup ederek nefes almıştı. Devre arasına giren Kocaelispor’da bu maçın kadrosunun as futbolculardan kurulu olacağı, kalede ise İsmet ile başlanacağı tahmin ediliyor.

MUHTEMEL 11

Saat 13.00’te başlayacak olan maça Kocaelispor’un kalede İsmet, savunmada Semih, Atila, Diogo ve Mehmet Taş, önlerinde Mandjeck ve Omolo, kanatlarda Pereira ve Benhur, forvete yakın bölgede Yiğitali ya da İlyas Kubilay ileride ise Diop 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor. Kocaelispor kupada Bayburt İl Özel İdare ve Adanaspor’u eledi, Kasımpaşa ise Alanya Kestel’i kupanın dışına itti. İstanbul’daki maçı tribünden izlemek isteyen taraftarlar karşılaşmayı 10 ve 20 lira vererek izleyebilirler.

MAÇIN KÜNYESİ

KASIMPAŞASPOR

KOCAELİSPOR

HAKEMLER: Burak Şeker, Furkan Ürün, Murat Tuğberk Curbay

HAVA: 14 derece parçalı bulutlu

SAAT: 13.00

YAYIN: A Spor

KASIMPAŞASPOR

ERDEM CANPOLAT

MICHAL TRAVNIK

AHMED OUANES

VALENTIN EYSSERIC

TARKAN SERBEST

EMİN ENGİN

UMUT BOZOK

KEVIN VARGA

TOMAS BRECKA

MEHMET YILDIRIM

DOĞUCAN HASPOLAT

KOCAELİSPOR

İSMET YUMAKOĞLULLARI

SEMİH KARADENİZ

ATİLA TURAN

DIOGO ÖZÇAKMAK

MEHMET TAŞ

JOHANNA OMOLO

GEORGES MANDJECK

MICHAEL PEREIRA

BENHUR KESER

İLYAS YA DA YİĞİTALİ

MOUHAMED DIOP