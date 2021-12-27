Otoyolda kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı. Gebze Mollafenari Jandarma Karakolu'ndan havalanan helikopter ile otoyolun Kocaeli geçişinde bulunan 113 kilometrelik kısmı yaklaşık 2 saat süreyle kontrol edildi. Toplam 345 aracın incelendiği denetimde, ‘Sağ şerit veya bankette uygunsuz şekilde beklemek’, ‘Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı’, ‘Tehlikeli şerit değiştirme’, ‘Hatalı sollama’, ‘Hız sınırını aşma’ ve ‘Karayolunda zorunlu haller dışında duraklama’ maddelerini ihlal eden 6 sürücüye ceza uygulandı.