Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nda havadan denetim yaptı. Gebze Mollafenari Jandarma Karakolu'ndan havalanan helikopter ile otoyolun Kocaeli geçişinde bulunan 113 kilometrelik kısmı yaklaşık 2 saat süreyle kontrol edildi. Toplam 345 aracın incelendiği denetimde, ‘Sağ şerit veya bankette uygunsuz şekilde beklemek’, ‘Ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı’, ‘Tehlikeli şerit değiştirme’, ‘Hatalı sollama’, ‘Hız sınırını aşma’ ve ‘Karayolunda zorunlu haller dışında duraklama’ maddelerini ihlal eden 6 sürücüye ceza uygulandı.
27 Ara 2021 - 13:44- Asayiş Güncelleme: 27 Ara 2021 - 13:52
Otoyolda kural ihlali yapan sürücüler helikopterle tespit edildi
KOCAELİ’de jandarma ekiplerinin Kuzey Marmara Otoyolu'nda helikopterle yaptığı trafik denetiminde kural ihlali yapan 6 sürücüye ceza kesti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.