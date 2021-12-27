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27 Ara 2021 - 13:53- Spor G: 27 Ara 2021 - 13:55

Gebze başladı Sinop bitirdi
Gebze başladı Sinop bitirdi mask
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Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 3.Grup ölüm grubu olarak adlandırıldı. Lig başlar başlamaz Gebze ağırlığını koydu, ama yılın şu son günlerinde devre arası tatiline girilirken İstanbul Sinop’a adeta yol verdi

MENEKŞE GİTTİ, GAZİ’YE YENİLDİ

Liderliği uzun süre elinde bulunduran Gebzespor, ilk yarının son haftasında, Alaettin Kurt Stadı’nda düşmeye aday takım Gazi Mahallesi’ni konuk etti. Rakibine 2-0 yenilen takım, ilk yarının son haftasında, liderliği altın tepsi içinde İstanbul Sinop takımına sundu. Sinop takımı Karamürsel’i 1-0 yenerken, bu galibiyetle 2021’i lider bitirdi. Kullar, Irmak deplasmanındaki 1-0’lık galibiyetle averajla ikinci sırayı Gölcükspor ile paylaştı. Gölcükspor ekibi de Alemdağ takımını 5-0 yenerek muhteşem bir kapanış yaptı ve zirveden kopmadı. Ligin ikinci yarısı 30 Ocak’ta Gölcükspor-Karamürsel derbisiyle başlayacak.

 

27 Ara 2021 - 13:53 - Spor

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