Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre Karamürsel ve Gölcük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 gram sentetik uyuşturucu, 119 gram metamfetamin, 11 gram esrar, bin TL nakit para, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.