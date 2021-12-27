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27 Ara 2021 - 13:54- Asayiş G: 27 Ara 2021 - 13:55

Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Karamürsel ve Gölcük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı mask

Alınan bilgiye göre Karamürsel ve Gölcük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 gram sentetik uyuşturucu, 119 gram metamfetamin, 11 gram esrar, bin TL nakit para, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Ara 2021 - 13:54 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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