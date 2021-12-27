Alınan bilgiye göre Karamürsel ve Gölcük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 gram sentetik uyuşturucu, 119 gram metamfetamin, 11 gram esrar, bin TL nakit para, 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
27 Ara 2021 - 13:54- Asayiş Güncelleme: 27 Ara 2021 - 13:55
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Karamürsel ve Gölcük’te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda değişik miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 4 kişi ise gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.