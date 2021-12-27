"Dedikodu yapanları kınıyoruz"

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Başiskele Damlarspor ile Başaranspor arasındaki maçı Başaranspor 90+5. dakikada Osman ile bulduğu golle 2-1 kazandı. Maçın ardından ise ortam gerildi. İşte tarafların açıklamaları...

BAŞARANSPOR TARAFI

Damlarspor Teknik Sorumlusu Raşit Ören’in Başaranspor’un orta saha oyuncusu Arda Kaval’a sert futbol oynadığı gerekçesi ile tepki gösterdiği, bunun üzerine “Bir şey yapmayacağım” diyerek Arda’nın yanına kadar geldiği ve futbolcunun yüzüne fiziksel temasta bulunduğunu belirtti. Öte yandan Damlarspor adına 8 ve 13 numaralı futbolcuların sürekli Arda’yı ve ortamı taciz ettiği de ifade edildi.

RAŞİT ÖREN

Arda’nın Bekirderespor’dan eski takım arkadaşı olduğunu, hem kendi futbolcularını Arda’nın yanından uzaklaştırmak hem de görülebilecek olası kartlara engel olmak için iki tarafı da korumak istediğini söyledi. Arda’ya karşı kesinlikle bir kasıt olmadığını ifade eden Ören ayrıca gün içinde Arda’nın yanına gittiğini ve kendisini olaylardan uzaklaştırmak istediğini, futbolcu ile aralarında her hangi bir sorunun olmadığını söyledi.

DAMLARSPOR KULÜP BAŞKANI HAYRULLAH SERİM

Damlarspor Kulüp Başkanı Hayrullah Serim ise konu ile ilgili çirkin algıların oluşturulmak istendiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı. Bekirpaşa Başaran maçının bitiş düdüğüyle oyuncular arasında her maçta olan ufak tefek olaylar sonucunda iki takımın kulübe ve hocaları olayları yatıştırıp her hangi bir problem olmadan oyuncular soyunma odalarına gitmiştir.

DEDİKODUYU KINIYORUZ

Ancak kamuoyunda maalesef çirkin ithamlar dolaşmakta. Bizzat kulüp başkanı olarak ben ve 3 yöneticim sahaya girdik. Bunu oyuncuları sakinleştirmek amacıyla bunu yaptık. Bir kez daha vurgulamak isterim ki bizim Başiskele Damlarspor camiası olarak, başta Başaranspor, hiç bir kulüp ve taraftar grubu ile bir problemimiz olmadı, olamaz. Yaş ortalaması sadece 20 plan bir oyuncu gurubu ile sahada futbol oynamak istiyor, hakkımızda dedikoduları yapanları kınıyoruz.