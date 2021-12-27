Beylikbağı hata yapmadı Kadıköy takibi bırakmadı

Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu’nda ikinci yarının ilk maçları olaylı başladı. Lider Gebze Beylikbağı, Körfez Esen engelini zor da olsa 2-1 ile aşarken, liderliğini devam ettirdi. 2.sırada yer alan Başiskele Belediye ise Karadeniz ile şok bir sonuçla 2-2 berabere kalınca lidere yol verdi. Kadıköyspor ise olaylı maçta kavaklı deplasmanında 1-0 kazanırken, ikinci sıraya ortak oldu. Başiskele Birlikspor ile Bekirdere maçında Bekirdere 2-0 öndeyken maç yarıda kaldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.