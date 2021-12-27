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27 Ara 2021 - 13:56- Spor G: 27 Ara 2021 - 13:57

Beylikbağı hata yapmadı Kadıköy takibi bırakmadı
Beylikbağı hata yapmadı Kadıköy takibi bırakmadı mask
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Kocaeli 1.Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu’nda ikinci yarının ilk maçları olaylı başladı. Lider Gebze Beylikbağı, Körfez Esen engelini zor da olsa 2-1 ile aşarken, liderliğini devam ettirdi. 2.sırada yer alan Başiskele Belediye ise Karadeniz ile şok bir sonuçla 2-2 berabere kalınca lidere yol verdi. Kadıköyspor ise olaylı maçta kavaklı deplasmanında 1-0 kazanırken, ikinci sıraya ortak oldu. Başiskele Birlikspor ile Bekirdere maçında Bekirdere 2-0 öndeyken maç yarıda kaldı.
# Başiskele

27 Ara 2021 - 13:56 - Spor

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