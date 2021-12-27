Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda Derince Birlik, zirveyi ilgilendiren erken finalde çiftlik takımını yenerek adeta 6 puan kazandı ve yeniden koltuğa kuruldu. Gültepespor ise Tavşancıl karşısındaki 4-1’lik skorla ikinci sıraya yerleşirken, haftaya lider giren Gölcük Çiftlik 3.sıraya geriledi. Bu arada tarihe geçen maçta Selanik ile Kullarspor tam 7-7 berabere kalırken, adeta gol şov vardı. Bu maç yıllarca unutulmayacak cinsten bir maç oldu.
27 Ara 2021 - 13:56- Spor Güncelleme: 27 Ara 2021 - 13:57
Derince Birlik tahtı geri aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.