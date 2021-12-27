Derince Birlik tahtı geri aldı

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda Derince Birlik, zirveyi ilgilendiren erken finalde çiftlik takımını yenerek adeta 6 puan kazandı ve yeniden koltuğa kuruldu. Gültepespor ise Tavşancıl karşısındaki 4-1’lik skorla ikinci sıraya yerleşirken, haftaya lider giren Gölcük Çiftlik 3.sıraya geriledi. Bu arada tarihe geçen maçta Selanik ile Kullarspor tam 7-7 berabere kalırken, adeta gol şov vardı. Bu maç yıllarca unutulmayacak cinsten bir maç oldu.