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27 Ara 2021 - 13:56- Spor G: 27 Ara 2021 - 13:57

Derince Birlik tahtı geri aldı
Derince Birlik tahtı geri aldı mask

Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda Derince Birlik, zirveyi ilgilendiren erken finalde çiftlik takımını yenerek adeta 6 puan kazandı ve yeniden koltuğa kuruldu. Gültepespor ise Tavşancıl karşısındaki 4-1’lik skorla ikinci sıraya yerleşirken, haftaya lider giren Gölcük Çiftlik 3.sıraya geriledi. Bu arada tarihe geçen maçta Selanik ile Kullarspor tam 7-7 berabere kalırken, adeta gol şov vardı. Bu maç yıllarca unutulmayacak cinsten bir maç oldu.

27 Ara 2021 - 13:56 - Spor

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