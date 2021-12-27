Emre Çolak ile dirsek teması !

Kocaelispor’un transfer listesinde yer alan isimler arasında kanat forvet ve forvet arkasında oynayabilen Emre Çolak da bulunuyor

HATAY’DA OYNADI, YOLLAR AYRILDI…

Bu sezonun ilk yarısında Hatayspor forması ile 8 lig 1 de kupa maçına çıkan Emre toplam 307 dakika sahada kaldı, 1 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu bu maçların 4’ünde sahaya 11’de yer aldı. Teknik heyetin de olumlu rapor verdiği, Hatayspor ile yollarını ayıran Emre için Kocaelispor Kulübü’nün teklif götüreceği öğrenildi.

GALATASARAY ALT YAPISINDA YETİŞTİ…

Galatasaray alt yapısında yetişen sol kanat oyuncusu sarı kırmızı kulüpte 3lig, 3 kupa, 3 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Emre Çolak’ın kariyerinde 320 profesyonel maç bulunuyor. Bu maçlarda 37 gol atan İstanbullu futbolcu 34 sarı, 5 de kırmızı kart gördü. Solak futbolcu yurt dışında ise İspanya’nın Deportivo La Coruna ile Suudi Arabistan’ın Al Wahda takımlarında forma giydi. Devre arası transferleri kapsamında Menemenspor’dan Rasheed’i renklerine bağlayan Kocaelispor’un 8 numara ve santrfor bölgesine arayışları devam ediyor.