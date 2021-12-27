Kocaelispor’un devre arası transfer gündemindeki santrforlardan Ozegovic’in Çin ve Japonya’dan teklifler aldı. Uzak doğu ülkeleri futbolcu için 600 bin Euro’yu gözden çıkardı. 1. Lig takımlarından Bursaspor’un da futbolcu için 450 bin Euro’luk bir teklifi var. Kocaelispor futbolcu için en fazla 300 bin Euro veriyor. Ozegovic ise Türkiye’de kalırsa 400 Bin Euro’dan aşağıya oynamam karşılığını veriyor. Adanaspor forması ile 38 maçta 19 gol atan futbolcu turuncu beyazlı ekiple yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.
27 Ara 2021 - 13:58- Spor Güncelleme: 27 Ara 2021 - 13:59
Ozegovic’e Japonya ve Çin’den teklifler var
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.