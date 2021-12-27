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27 Ara 2021 - 13:58- Spor G: 27 Ara 2021 - 13:59

Ozegovic’e Japonya ve Çin’den teklifler var
Ozegovic’e Japonya ve Çin’den teklifler var mask

Kocaelispor’un devre arası transfer gündemindeki santrforlardan Ozegovic’in Çin ve Japonya’dan teklifler aldı. Uzak doğu ülkeleri futbolcu için 600 bin Euro’yu gözden çıkardı. 1. Lig takımlarından Bursaspor’un da futbolcu için 450 bin Euro’luk bir teklifi var. Kocaelispor futbolcu için en fazla 300 bin Euro veriyor. Ozegovic ise Türkiye’de kalırsa 400 Bin Euro’dan aşağıya oynamam karşılığını veriyor. Adanaspor forması ile 38 maçta 19 gol atan futbolcu turuncu beyazlı ekiple yollarını karşılıklı anlaşarak ayırmıştı.
# Kocaelispor

27 Ara 2021 - 13:58 - Spor

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Ozegovic’e Japonya ve Çin’den teklifler var mask
Ozegovic’e Japonya ve Çin’den teklifler var
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