İstediğimiz Kenan Özer’e korkunç teklif !..

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran kanat forvet Kenan Özer ile Kocaelispor da yakından ilgileniyor. Yeşil siyahlı kulübün gündeminde olan futbolcuya 3. Lig 2. Grup takımlarından Iğdır Futbol Kulübü de talip oldu. Kocaelispor’un futbolcu için yıllık 3 milyonluk liralık bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken Iğdır kulübünün 5 milyon lirayı gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Bu teklif üzerine yönetim Kenan transferini beklemeye başladı. Kenan’a 1. Lig’den de çok sayıda kulübün ilgisi bulunuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.