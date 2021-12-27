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27 Ara 2021 - 14:03- Spor G: 27 Ara 2021 - 14:04

İstediğimiz Kenan Özer’e korkunç teklif !..
İstediğimiz Kenan Özer’e korkunç teklif !.. mask

Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü ile yollarını ayıran kanat forvet Kenan Özer ile Kocaelispor da yakından ilgileniyor. Yeşil siyahlı kulübün gündeminde olan futbolcuya 3. Lig 2. Grup takımlarından Iğdır Futbol Kulübü de talip oldu. Kocaelispor’un futbolcu için yıllık 3 milyonluk liralık bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenilirken Iğdır kulübünün 5 milyon lirayı gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Bu teklif üzerine yönetim Kenan transferini beklemeye başladı. Kenan’a 1. Lig’den de çok sayıda kulübün ilgisi bulunuyor.

 
# Kocaelispor

27 Ara 2021 - 14:03 - Spor

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