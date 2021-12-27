KOÜ'lü gencin üzen ölümü

İstanbul Sancaktepe'de ailesiyle birlikte ikamet eden, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Sezer Ergin, babası ve kız kardeşi ile birlikte yedikleri yemek sonrasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavi sonrasında taburcu olan aileden, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Sezer Ergin, tekrar rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Sezer Ergin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ergin'in cenazesi bugün memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde toprağa verildi.

KOÜ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kocaeli Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Üniversitemizin Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2.sınıf öğrencisi Sezer Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kocaeli Üniversitesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.