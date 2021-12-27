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27 Ara 2021 - 14:15- Gündem G: 27 Ara 2021 - 14:17

Hz. Mevlana Dilovası’nda anıldı

Hz. Mevlana’nın 748’inci vefat yıldönümü nedeniyle Dilovası Belediyesi’nce düzenlenen “Vuslat Gecesi” önceki gün Dilovalıların katılımı ile gerçekleşti

Hz. Mevlana Dilovası’nda anıldı mask

Dilovası Belediyesi ve Dilovası Müftülüğü tarafından Hz. Mevlana’nın 748’inci vefat yıldönümü nedeniyle organize edilen “Vuslat Gecesi” Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AKP Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İlçe Müftüsü Recep Apaydın ve vatandaşlar katıldı.

“SEVGİNİN MEŞALESİNİ YÜCELTİYORUZ”

Programda konuşan Başkan Şayir, “Mevlana hazretlerinin 748 yıl önce hayata gözlerini yumduğu geceyi bir son olarak görmüyoruz. Aksine yeniden doğuş ve diriliş günü olarak görüyoruz. Bizde bu günün anlamına binaen bu vuslat gününde halkımızla birlikte böyle bir etkinlikte bir araya gelmek istedik. Bizde, vuslat gecesinde yüreklerimizi bir araya getirerek sevginin, aşkın ve muhabbetin meşalesini yüceltmek istiyoruz” dedi.
# Dilovası
# DİLOVASI BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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27 Ara 2021 - 14:15 - Gündem

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