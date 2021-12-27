Yozgatlılar, Arabaşı sezonunu açtı

Yozgat yöresinin önemli yemeği ‘Arabaşı Yemeği’ için önceki gün Kocaeli Yozgat-Sorgunlular Dernek Başkanı Durak Kılıçarslan’ın ev sahipliğinde düzenlendi. Düzenlenen Arabaşı Gecesi’nde tepsilerle gelen konuklara arabaşı yemeği ikram edildi. Programa, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Fedarasyon Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy, Federasyon Genel Sekreteri Erdem Ay, Sorgunlular Dernek Başkanı Durak Kılıçarslan, Kadışehirliler Dernek Başkanı Doğan Şahbaz, Gebze Yozgatlılar Dernek Başkan Yardımcısı Kazım Çekilmez, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata, Yozgatlılar katıldı.

“BERABER HAREKET EDİYORUZ”

Birlik ve beraberliği pekiştirme adına yapılan programda konuşan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “Yozgatlılar her geçen gün daha birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor. Daha güçlü olmak ve geleneklerimizi ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” dedi.