“2022’ye girerken neyinizi sigortalatmak isterdiniz?”  

Sigortam.net, sosyal medyadaki videoyu izleyenleri, yeni yılı teknoloji ürünleriyle karşılamak isteyenlere cazip çekiliş fırsatı sunan yılbaşı kampanyasına katılmaya davet ediyor. Sigortam.net’in 31 Aralık’a kadar sürecek yılbaşı çekilişine katılacaklar arasından 22 kişi, 2 iPhone 13, 4 iPad Mini, 6 Apple Watch ve 10 Airpods’tan birini kazanma şansına sahip olacak. Sigortam.net’in internet sitesindeki formu dolduranlar bir çekiliş hakkı kazanırken, sigorta teklifi alanlar da bir çekiliş hakkına sahip oluyor. Poliçe satın alan müşteriler ise aldıkları poliçenin her 50 TL’si için bir çekiliş hakkı kazanıyor.