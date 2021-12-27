Sigortam.net, sosyal medyadaki videoyu izleyenleri, yeni yılı teknoloji ürünleriyle karşılamak isteyenlere cazip çekiliş fırsatı sunan yılbaşı kampanyasına katılmaya davet ediyor. Sigortam.net’in 31 Aralık’a kadar sürecek yılbaşı çekilişine katılacaklar arasından 22 kişi, 2 iPhone 13, 4 iPad Mini, 6 Apple Watch ve 10 Airpods’tan birini kazanma şansına sahip olacak. Sigortam.net’in internet sitesindeki formu dolduranlar bir çekiliş hakkı kazanırken, sigorta teklifi alanlar da bir çekiliş hakkına sahip oluyor. Poliçe satın alan müşteriler ise aldıkları poliçenin her 50 TL’si için bir çekiliş hakkı kazanıyor.
27 Ara 2021 - 14:31- Ekonomi Güncelleme: 27 Ara 2021 - 14:33
“2022’ye girerken neyinizi sigortalatmak isterdiniz?”
Türkiye’nin ilk ve lider dijital sigorta platformu Sigortam.net, “2022’ye girerken neyinizi sigortalatmak isterdiniz?” diye sordu, birbirinden keyifli yanıtlar aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.