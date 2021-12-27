CHP Çayırova’dan 200 aileye ayakkabı yardımı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek ve İlçe Kadın Kolları'nın beraber yürüttüğü "giyme giydir kampanyası" kapsamında, durumu olmayan 200 aileye ayakkabı yardımında bulunuldu. Kampanya hakkında konuşan Soyluçiçek, “Bizim amacımız insanlara yardımda bulunmak, onlara hizmet etmek. Biz de bu kapsamda durumu olmayan ailelere her zaman yardımda bulunarak, destek çıkmaya çalışıyoruz. Hayatlarına dokunduğumuz insanların mutluluğu ile mutlu oluyoruz. Yıl başına girmemize çok az bir süre kalmışken, maddi durumu elverişli olmayan aileleri tespit ettik. 200 aileye Kadın Kollarımız sayesinde ulaştık ve omuz omuza vererek ayakkabı yardımında bulunduk. Bu soğuk kış günlerinde halkımızın biraz olsun yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize. Bu tür yardımlarımız her zaman devam edecek, halk için çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızda milli piyango bileti almaktansa birkaç aileye yardımda bulunabilir” ifadelerini kullandı.