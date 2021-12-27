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27 Ara 2021 - 14:41- Siyaset G: 27 Ara 2021 - 14:42

SP’li Özsoy mazbatasını aldı

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen kongre ile resmen başkanlığa seçilen SP İlçe Başkanı Mustafa Özsoy mazbatasını aldı

SP’li Özsoy mazbatasını aldı mask

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Teşkilatı’nın 19 Aralık’ta yoğun katılımla gerçekleştirdiği kongre sonrasında resmen başkanlığa seçilen Mustafa Özsoy, geçtiğimiz cuma günü partililerle birlikte Gölcük Adalet Sarayı’ndan mazbatasını alarak görevine başladı.

“HEDEFİMİZ GÖLCÜK’E SAADET’İ GETİRMEK”

Kısa bir konuşma yapan Özsoy, “Değerli dava arkadaşlarımın teveccühü ile başkanlığa seçildim. Bugün de sizlerin yanında mazbatamı aldım. Yüce Allah’ım bizleri görevimizde başarılı eylesin. Erbakan Hocamızın emanetini en iyi şekilde yerine getirmeyi nasip etsin. Hedefimiz Gölcük’e Saadet’i getirmek. Milli Görüş’ün doğru politika ve çalışmalarıyla halkımızın yüzünü güldürmek’ dedi.

27 Ara 2021 - 14:41 - Siyaset

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