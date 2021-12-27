SP’li Özsoy mazbatasını aldı

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Teşkilatı’nın 19 Aralık’ta yoğun katılımla gerçekleştirdiği kongre sonrasında resmen başkanlığa seçilen Mustafa Özsoy, geçtiğimiz cuma günü partililerle birlikte Gölcük Adalet Sarayı’ndan mazbatasını alarak görevine başladı.
“HEDEFİMİZ GÖLCÜK’E SAADET’İ GETİRMEK”
Kısa bir konuşma yapan Özsoy, “Değerli dava arkadaşlarımın teveccühü ile başkanlığa seçildim. Bugün de sizlerin yanında mazbatamı aldım. Yüce Allah’ım bizleri görevimizde başarılı eylesin. Erbakan Hocamızın emanetini en iyi şekilde yerine getirmeyi nasip etsin. Hedefimiz Gölcük’e Saadet’i getirmek. Milli Görüş’ün doğru politika ve çalışmalarıyla halkımızın yüzünü güldürmek’ dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.