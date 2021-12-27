Genç Ensar Kocaeli Siyer-i Nebi okumaları düzenliyor

Genç Ensar Kocaeli, gençlik faaliyeti olarak yürüttüğü Pembe Köşk Ödüllü Okumalar Programı’nın ilk konusu Siyer olarak belirlendi. Hz. Muhammed’in hayatını okuyacak gençler, ödüllü bilgi yarışması formatında olan programın sonunda seviye tespit sınavına katılacak. Okuma programının ilk konusunun 5 ayda bitmesi hedefleniyor.

“ARKADAŞLARIMIZ İLE EĞİTİM VERDİK”

Etkinlikle ilgili konuşan Genç Ensar Kocaeli Eğitim Birimi Başkanı Gökhan Ağırman, “Yaklaşık bir yıldan bu yana, genç kardeşlerimizle birçok eğitim ve sosyal etkinlik gerçekleştirdik. Özellikle pandemi döneminde psikolojik destek, stresle mücadele ve hijyen eğitimlerini alanında uzman arkadaşlarımız ile eğitim verdik. Eğitim birimi olarak okuma ve tahlil esasına dayalı ikinci programımızı gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu seferki temamız, Peygamberimizin tüm insanlığa örnek yaşantısı” ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR İVME YAKALADIK”

Genç Ensar Kocaeli Başkanı Veysel Oti ise, “Öncelikle bir yıldır hamdolsun güzel bir ivme yakaladık. Programlarımıza düzenli katılan gençlerden ciddi anlamda olumlu geri dönüşler alıyoruz. Programlarımızın sonuçlarının genç kardeşlerimizin hem hayatlarına yansımalarını takip ediyoruz hem de ezberden ziyade öğrendiğini tahlil edebilme yeteneklerinin gelişmelerine katkı vermesi için ciddi caba sarf ediyoruz” dedi.