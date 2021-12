Memur Sen’e yüklendiler: “Memuru açlığa mahkum ettiniz”

Eğitim ve Bilim Çalışanları Eşit Haklar Sendikası memurların yaşadığı geçim sıkıntıları nedeni ile bugün İzmit İnsan hakları Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika başkanı Ahmet Yıldız tarafından yapılan açıklamada memurların her geçen gün yoksullaştığını dile getirdi. Başkan Yıldız aynı zamanda Memur Sen Sendikasına gönderimde bulunarak, memurların yaşadığı ekonomik sıkıntılara Memur Sen’in sessiz kaldığını savunarak sitem etti. Yıldız: “Memur her geçen gün yoksullaşırken, kendini kamu çalışanı temsilcisi olarak gören, ancak sorunlara kör ve sağır olan yetkili sendika Memur Sen'in sessizliği ve memuru kaderine teslim ettiği için buradayız. Son zamanlarda, artan enflasyon karşısında, memur tutunamazken, yetkililerin laf ebeliğinden öteye geçmeyen icraatlarından dolayı bugün alanlardayız” dedi.

“MEMURU AÇLIĞA MAHKUM ETTİNİZ”

Yıldız açıklamalarının devamında ise, “Dalgalı kur sebebiyle; bırakın her ayı, her günü, her saat değişen etiklerden karşısında sabit gelirli memur ne yazık ki artan fiyatlar karşısında tutunamamıştır. Asgari ücretin yüzde 50'nin üzerinde artarak 4253. 00 TL olduğunu göz önünde bulundurarak, en düşük dereceli devlet memurunun 4215.00 TL alığını hatırlatarak buradan yetkili sendikaya sesleniyoruz, memuru asgari ücretin altına ittiğiniz yetmemiş gibi, memuru açlığa mahkum ettiniz, memuru yoksulluğun pençesine düşürdünüz.

“MEMUR EVİNE MAAŞ GÖTÜREMEZ OLMUŞTUR”

Memur bu yetkili sendikanın vasıfsızlığını ve acizliğinizi not etmiştir. Bir atasözü vardır: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Sizlere bu kara kışı yaşatanları sizleri ayazda bırakanları unutmayın. Unutmayın bu yüzleri, unutmayın memuru 123 TL ye satanları, unutmayın yüzde 3 buçuklu zamları. Buçukla dolan mürekkepleri. Memur 15 inde maaş alınca, daha gün bitmeden borca giden parası sebebiyle evine maaş götüremez olmuştur.

“MEMUR HUZURSUZ”

Memur ev kirasını ödeyemez oldu, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak için pazara, markete girmeye korkar oldu, memur çocuğuna kışın ayakkabı, mont alamaz oldu, memur geleceğini borçlanarak aldığı krediyi ödeyemez oldu, bırakın hizmetliyi, memuru, şefi, öğretmeni müdürlerin bile kurumlarına haciz ihbarnameleri peş peşe gelmeye başladı. Bu vahim tablo karşısında adet sağır kurbağa rolü oynayan sarı sendika yöneticilerinin ise keyfi tıkırında. Aylık gelen 35 bin TL, makam araçları, toplantı ücretleri, huzur hakları. Bu şahıslar huzurlu iken memur son derece huzursuz.

“DEVLETİN KADROLARI İTİBARSIZ HALE GELMİŞTİR”

Devletin itibarlı kadroları, sözde yetkili sendikanın etkisizliği sebebiyle artık itibarsız hale gelmiştir. Memurun ticaret yasağı olması sebebiyle memur mecburen ikinci iş olarak artık serbest işe yönelmiş durumda. Kimi inşaatlarda çalışırken, kimi boyacı, kimi toplayıcı olmuştur. Tek kelimeyle yazıklar olsun sizlere! Bağımlı sendikacılığın bugün memura kaybettirdiği artık inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Kamu işvereni karşısında el pençe duran, hiçbir kazanımı olmayan, aldığı yüzde 3’lerle, 5’lerle zafer nidası atan bu sarı sendikanın tek bildiği bir şey var memurun arasına nifak sokmak, koltuklara adamlarını yerleştirmek. Bugüne kadar Altı toplu sözleşme yapılmış on iki yıldır yetkili sendikalar. Bu toplam altı toplu sözleşme döneminden memnun olanınız var mı?

“ALLAH AŞKINA SİZ NESİNİZ?”

Toplu sözleşmeyi bile toplu sözleşme ruhuna aykırı yapıyorlar. Toplu sözleşme deyince alınan hak derhal uygulanır, bu basiretsiz sendikadan dolayı onlarca imza atılmış ancak yürürlüğe girmeyen hak var. Bizim bildiğimiz bir hak verilmişse bir daha o hak üzerine konuşulmaz, bunun uzatması olmaz uzatmalı hak ne demek yahu, 3. Dönem verilen hak 4. Dönem bitiyormuş, 4. Dönem hakkı 5. Dönemde uzatılmazsa 6. Dönemde bitiyormuş. Allah aşkına siz nesiniz, nasıl kararlar alıyorsunuz. Adam gibi sendikacılık hiç mi yapmayacaksınız. Hiç mi adam olmayacaksınız? Şu aralar vergi düzenlemesi sonrası tabi bizler için hepten zarar ama bazı mesleklere yansıtılacak 38 TL için teşekkür cümleleri peş peşe sıralanmış durumda. Alın size temsiliyet, alın size sendikacılık...

“ANAYASAYA AYKIRI”

Bir sendika temsilcinin ayrılıkçı kafasına uyan çalışma bakanı kalkmış devlet memurunun arasına ayrım koyuyor. Nedir o ayrım, meşhur 400 TL toplu sözleşme ikramiyesi. Alicengiz oyunuyla sendikalı sendikasız ayrımı yaptılar, kanunen sendikalı olamayacakları bu ikramiye imkandan yoksun bıraktılar, Bugün üstlendikleri görevleri sebebiyle sendikalı olamayacak polis, TSK mensupları, hakimler, yargıçlar MİT mensupları daha sayamayacağım birçok kadro 400 TL ikramiyesinden yararlanmayacaklar. Bu bir suçtur suç! Hem anayasaya da aykırıdır, eşitlik ilkesine de aykırıdır.