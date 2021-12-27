Özel Kocaeli Hastanesi’nde satış tamamlandı! İsmi değişti

AKP Milletvekili aday adayı olan Yaşar Ellialtı’ya ait İzmit Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. adıyla faaliyet gösteren Özel Kocaeli Tıp Merkezi, maddi zorluklar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Sürecin tamamlanmasının ardından bu sefer konkordato Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şirket, mayıs ayında yaptığı açıklamada “Yola devam ediyoruz” mesajı vererek yükselişe geçeceklerini açıkladı.

ÖZEL AKTİF KOCAELİ HASTANESİ

Kocaeli’de İzmit Yenişehir Mahallesi’nde hizmete başlayan, daha sonrasında ise Başiskele Yeniköy Mahallesi’nde hizmete devam eden Özel Kocaeli Hastanesi, Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi tarafından satın alındı. 75 yataklı, 32 hekimin görev yaptığı hastanede devir işlemi geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Aktif Sağlık Grubu tarafından yönetilecek hastanenin devir işlemi tamamlanmasının ardından henüz tabelasının asılmadığı, bakanlık ile yapılacak yazışmaların ardından tabelasının asılacağı öğrenildi. Ayrıca hastanenin isminin “Özel Aktif Kocaeli Hastanesi” olarak da değiştirileceği öğrenildi.