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27 Ara 2021 - 15:42- Siyaset G: 27 Ara 2021 - 15:43

Gelecek İzmit taşındı

Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanlığı, partinin kuruluşundan itibaren il teşkilatıyla birliği kullandığı binadan taşındı. Yeni tutulan binanın tefrişatını hemen hemen tamamlayan ilçe başkanı Ömer Uçar, teşkilat mensupları ve ilçe sakinlerini yeni mekanlarına davet etti.

Gelecek İzmit taşındı mask

Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, çalışmalarını daha rahat sürdürtebilmek amacıyla teşkilatını Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Kobak İşhanı kat:4 İzmit adresine taşıdı. Partinin kuruluşundan itibaren il teşkilatıyla aynı binayı ortaklaşa kullandıklarını hatırlatan başkan Ömer Uçar, “Üç ay önce şehir merkezine taşınan il binasının fiziki koşulları bizler için yeterli değildi. Gerek il teşkilatımız, gerekse ilçe teşkilatımız her geçen gün büyüyor. Artık kendi ayaklarımızın üzerinde duracak düzeye de geldik. Ne mutlu bize ki ayrı binaya taşınmayı gerektirecek kadar büyüdük. Bugün itibariyle konuklarımızı yeni mekanımızda ağırlayabileceğiz” dedi. Uçar, İstiklal Marşımızın yazarı, İstiklal Harbimizin büyük mücadele adamı,  vatan şairi Mehmet Akif Ersoy’u, vefatının 82. yıldönümünde rahmet ve minnetle andıklarını da sözlerine ekledi.
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27 Ara 2021 - 15:42 - Siyaset

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