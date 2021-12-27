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27 Ara 2021 - 15:46- Asayiş G: 27 Ara 2021 - 16:55

Koronavirüs Kocaeli'de bir can daha aldı!

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri

27 Ara 2021 - 15:46 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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